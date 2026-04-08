En vivo: Lanús hace su estreno en la Libertadores ante Mirassol en Brasil

El Granate visita este miércoles desde las 19.00 al conjunto brasileño por el Grupo G. Llega entonado tras conquistar la Sudamericana y la Recopa, y busca arrancar con el pie derecho.
Mirassol y Lanús se enfrentarán desde las 19.00 en el Estadio José María de Campos Maia, por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino hará su estreno en el certamen con el objetivo de ratificar su gran presente internacional. HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
Mirassol y Lanús se enfrentarán desde las 19.00 en el Estadio José María de Campos Maia, por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino hará su estreno en el certamen con el objetivo de ratificar su gran presente internacional.
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