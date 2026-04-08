“La Argentina de Francisco”: el Vaticano presenta un documental sobre la vida de Bergoglio

La producción será exhibida este miércoles en Asti y recorre la historia del papa Francisco desde sus raíces en Buenos Aires hasta su llegada al Vaticano.

Hoy 14:43

En la antesala del primer aniversario de la muerte del papa Francisco, el Vaticano anunció el lanzamiento de un documental sobre la vida de Jorge Mario Bergoglio titulado “La Argentina de Francisco”.

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La producción, realizada por la televisión italiana Telepace junto a medios de la Santa Sede, será presentada oficialmente este miércoles 8 de abril en la ciudad de Asti, Italia, lugar de origen de la familia del pontífice.

El film, que fue rodado durante 2024, pone el foco en los barrios de Buenos Aires para reconstruir la historia de Bergoglio antes de convertirse en Papa, mostrando su recorrido personal, espiritual y social.

Entre los momentos más destacados, el documental aborda su decisión de ingresar al sacerdocio, a partir de una confesión espontánea en la Basílica de San José de Flores, considerada un punto de inflexión en su vida.

Además, repasa aspectos muy conocidos de su perfil, como su pasión por el fútbol y su fanatismo por San Lorenzo, así como también facetas menos difundidas.

En ese sentido, la producción profundiza en su etapa como profesor de Literatura, donde antiguos alumnos lo recuerdan no solo como docente, sino como un referente en la formación humana.

El documental busca así ofrecer una mirada íntima sobre los orígenes y la identidad de quien se convirtió en una de las figuras más influyentes de la Iglesia Católica a nivel mundial.