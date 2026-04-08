Las acciones argentinas suben hasta 6% en Wall Street y el riesgo país baja a 560 puntos

Hay clima de euforia en los mercados globales por el alto el fuego anunciado por el gobierno de Estados Unidos en el marco del conflicto bélico con Irán.

Hoy 14:46

La tregua en Medio Oriente fue bien recibida en los mercados globales, donde los principales índices y acciones repuntan. En ese contexto, los activos argentinos no son ajenos. Los bonos locales que cotizan en el exterior suben hasta 3,5% en las operaciones de premarket y el riesgo país caía 47 puntos y se ubicaba en 563 puntos.

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En la apertura de la rueda, el indicador que elabora JP Morgan llegó a las 551 unidades.

La última vez que había anotado un valor similar fue el 26 de febrero, dos días antes del inicio de la guerra en Irán, cuando se ubicó en 554 puntos básicos.

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En Wall Street, las acciones argentinas trepaban por encima de 6%. Las principales subas eran para Banco Macro (6,6%), BBVA (6,3%) y Banco Galicia (5,2%).

En cambio, los papeles de las compañías energéticas registraban caídas como: YPF (-2,7%), Transportadora Gas del Sur (-2,5%) y Pampa Energía (-0,7%).

A nivel local, el índice S&P Merval, de la bolsa porteña, aumentaba 1,3% en pesos y 1,9% en dólares, medido al contado con liquidación.

Además, las principales bolsas europeas registraban un repunte luego de las fuertes bajas de la jornada previa ante el ultimatum -ahora suspendido por dos semanas- de Donald Trump.

En el mercado cambiario, por su parte, el dólar oficial cotizaba a $1410 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El tipo de cambio mayorista operaba a $1388.

Fuerte caída en el precio de barril de petróleo

El petróleo caía 13% este miércoles por debajo de US$100, luego del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán por dos semanas que anunció anoche Donald Trump.

El acuerdo incluye dos semanas sin ofensivas y la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave por donde transita el 20% del comercio petrolero mundial.

El crudo llegó a operar esta mañana en US$91, un mínimo para el último mes.

El barril Brent se ubicaba a US$94,35. Desde el 28 de febrero, el crudo internacional se movía por encima de los US$110 y había acumulado un alza de más de 50%.

El barril WTI -de referencia en EE.UU .- retrocedió 16% y operaba en torno a los US$94.