Francisco Cerúndolo no pudo con Tomas Machac y se despidió de Montecarlo

El argentino cayó en sets corridos ante el checo y quedó eliminado del Masters 1000. Había llegado entonado tras un gran triunfo en la ronda anterior.

Hoy 15:00

Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de Montecarlo tras caer ante el checo Tomas Machac por 7-6 (2) y 6-3, en un partido que se extendió durante 1 hora y 48 minutos. De esta manera, el argentino no pudo meterse en los octavos de final del certamen.

El primer set fue muy parejo y cambiante. Cerúndolo logró recuperarse de un 3-5 y llegó a ponerse 6-5 arriba, incluso con un set point a favor, pero no logró aprovecharlo. En el tie-break, una serie de errores le costaron caro y el europeo se lo llevó con autoridad por 7-2.

En el segundo parcial, el trámite cambió. Las imprecisiones del argentino contrastaron con la solidez de Machac, que aprovechó su momento para tomar ventaja rápidamente y manejar el desarrollo del juego. Aunque Cerúndolo intentó reaccionar y generó algunas chances de quiebre, no pudo concretarlas y terminó cediendo el set por 6-3.

El checo avanzó así de ronda y en la próxima instancia enfrentará al italiano Jannik Sinner, uno de los grandes candidatos al título.

Más allá de la derrota, Cerúndolo dejó una buena imagen en el torneo, especialmente por su gran victoria ante Stefanos Tsitsipas, tricampeón en Montecarlo. Además, alcanzó un registro importante: 50 triunfos en torneos Masters 1000, consolidándose como uno de los argentinos más regulares del circuito.

En su cuarta participación en el torneo monegasco, el bonaerense buscaba dar un paso más en su carrera, pero se encontró con un rival que fue más efectivo en los momentos clave y lo dejó sin chances de seguir avanzando.