Lema, tras la victoria de Quimsa: “Seguir construyendo de cara a la parte más importante del torneo”

La Fusión venció con autoridad a La Unión y el ex Atenas analizó el rendimiento del equipo, destacando la mejora en el segundo tiempo.

Hoy 12:16

Quimsa logró un sólido triunfo por 82-61 ante La Unión, y una de las voces tras el partido fue la de Leonardo Lema, quien volvió a tener una actuación destacada con 12 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias.

El jugador reconoció que el equipo no tuvo un buen arranque, pero valoró la reacción: “Veníamos de dos derrotas, hoy comenzamos jugando mal pero tuvimos un gran segundo tiempo defensivo para poder quedarnos con el triunfo ante un rival directo”, expresó.

En esa misma línea, hizo hincapié en el cambio de actitud: “Se notó mucha diferencia del primer tiempo al segundo tiempo, tenemos que aprender a entrar con todo, correr la cancha y que la pelota fluya”, analizó el ex Atenas.

Además, Lema destacó la paridad de la competencia: “La Liga está muy pareja, si no entramos duro en cada noche nos vamos a encontrar con rivales fuertes que te pueden hacer sufrir. Hay que ver los errores que tuvimos esta noche para tratar de corregirlos”.

Por último, el oriundo de La Pampa llevó tranquilidad y apuntó a lo que viene: “Estamos tranquilos, siempre buscando mejorar y seguir construyendo de cara a la parte más importante del torneo”.

La Fusión cerrará la fase regular con una gira por Córdoba, que comenzará este martes desde las 21:30 frente a Atenas.