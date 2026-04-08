Dura crítica a Enzo Fernández en Inglaterra: lo tildaron de “mocoso sin clase y manipulador”

El nombre de Enzo Fernández volvió a quedar en el foco de la prensa inglesa, luego de una lapidaria columna publicada por el Daily Star que cuestionó su comportamiento y liderazgo en Chelsea. El artículo lo calificó como “un mocoso sin clase y manipulador” y hasta sugirió que el club debería quitarle la capitanía.

La nota, firmada por el periodista Harry Brent, apunta directamente a las recientes declaraciones del volante argentino, en las que dejó entrever la posibilidad de cambiar de aire y mostró interés por vivir en Madrid, en medio de los rumores que lo vinculan con el Real Madrid.

Según el medio británico, la manera en la que Fernández y su entorno manejaron la situación “carece de la sutileza y dignidad” que exige su rol dentro del equipo. Además, cuestionaron la reacción de su representante tras la decisión del entrenador Liam Rosenior, quien lo dejó fuera del equipo durante dos partidos como medida disciplinaria.

El artículo también sugiere que detrás de sus declaraciones hay una estrategia para presionar una salida, algo que encendió alarmas en el club londinense. Si bien el argentino no expresó de forma directa su intención de irse, desde Inglaterra interpretan que el mensaje fue claro.

La polémica llega en un momento complejo para el Chelsea, que no logra consolidar un proyecto deportivo pese a la fuerte inversión realizada, entre ellas los 107 millones de libras que pagó por el campeón del mundo. La publicación incluso pone en duda su capacidad para ser referente dentro y fuera de la cancha.

En lo deportivo, los Blues atraviesan una temporada irregular. Aunque avanzaron a semifinales de la FA Cup, quedaron eliminados en otras competencias y en la Premier League marchan sextos, fuera de los puestos de clasificación internacional. Este domingo tendrán un duelo clave ante el Manchester City, en un contexto cargado de tensión y con el futuro de Enzo en el centro de la escena.