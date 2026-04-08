Etcheverry dio vuelta un partidazo y ahora va contra Alcaraz en Montecarlo

El argentino venció en tres sets a Atmane y se metió por primera vez en los octavos del Masters 1000. Se viene un duelo de alto impacto ante el número 1 del mundo.

Hoy 14:10

Tomás Etcheverry logró un gran triunfo en el Masters 1000 de Montecarlo tras vencer al francés Terence Atmane por 3-6, 6-3 y 6-2, en un partido que duró 1 hora y 58 minutos. Con esta victoria, el argentino accedió por primera vez a los octavos de final en el torneo monegasco.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el platense, que sufrió el dominio inicial de Atmane. El francés, sólido desde el fondo y agresivo con su derecha, logró un quiebre temprano y se llevó el primer set por 6-3.

Sin embargo, Etcheverry reaccionó en el segundo parcial. Con mayor paciencia y consistencia, logró quebrar en el momento justo y, pese a algunos altibajos, terminó igualando el marcador con otro 6-3, aprovechando además el fastidio de su rival, que mostró signos de frustración.

En el set decisivo, el argentino mostró su mejor versión. Confirmando su gran presente sobre polvo de ladrillo, superficie donde es uno de los más efectivos del año, el “Retu” dominó desde el inicio, se adelantó 4-0 rápidamente y cerró el partido con un contundente 6-2.

En los octavos de final, Etcheverry tendrá un desafío de máxima exigencia: enfrentará al español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, que viene de vencer con autoridad a Sebastián Báez. Será un duelo de alto voltaje en busca de los cuartos.

El partido se disputará este jueves, en el tercer turno de la Court Rainier III, y podrá verse en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

Además, la jornada dejó la eliminación de Francisco Cerúndolo, quien cayó ante el checo Tomáš Macháč por 7-6(2) y 6-2. A pesar de la derrota, el argentino alcanzó una marca destacada: 50 triunfos en torneos Masters 1000, consolidándose como uno de los jugadores más regulares del circuito.