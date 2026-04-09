Trump arremetió nuevamente contra la OTAN: “No estuvo ahí y no estará"

El mandatario estadounidense no ocultó su rencor por la postura del bloque en el conflicto en Medio Oriente.

Hoy 01:03

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló este miércoles sus críticas contra la OTAN, al afirmar que el bloque "no estuvo ahí y no estará", al referirse al conflicto de Medio Oriente, que ya lleva 40 días, y que incluye además a Israel e Irán, entre otros.

Luego de una reunión que mantuvo hoy en Washington con el neerlandés Mark Rutte, secretario general del organismo, Trump publicó un posteo en su cuenta de la red Truth Social, y volvió a criticar la postura del mismo desde que se inició el conflicto armado.

"La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar", reiteró Trump, visiblemente molesto con los integrantes del bloque.

Además, y en el mismo mensaje, el mandatario subrayó: "Recuerden Groenlandia, ese enorme pedazo de hielo mal administrado!", en alusión a las críticas de varios aliados que consideraron inaceptables los intentos de Estados Unidos por tomar el control de la isla, actualmente bajo la supervisión de Dinamarca.

Luego del cónclave, Rutte concedió una entrevista a la cadena CNN y admitió que Trump "se mostró claramente decepcionado", con la OTAN, aunque destacó que lo notó "receptivo".

"Es cierto que no todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos. Entiendo perfectamente su decepción", afirmó Rutte, justificando así las críticas recientes de Trump hacia los aliados que no acompañaron las operaciones militares contra Irán.