Semana Santa en Santa Fe: ocupación hotelera del 70% y turismo moderado

Durante el fin de semana largo de Semana Santa, Santa Fe experimentó un movimiento turístico moderado, con una ocupación hotelera del 70% y una oferta variada de actividades culturales y religiosas.

Hoy 04:15

La provincia de Santa Fe reportó un movimiento turístico moderado durante el fin de semana largo de Semana Santa, con niveles de ocupación hotelera dispares según el destino, en un contexto de clima inestable y lluvias.

Según un informe de CAME, la actividad turística estuvo marcada por la llegada de turistas de cercanía y decisiones de viaje tomadas a último momento, en su mayoría con un perfil familiar.

Uno de los principales polos de atracción fue Rosario, que presentó una agenda variada de propuestas que combinaban naturaleza, cultura e historia. Las actividades más destacadas incluyeron paseos por la costanera del río Paraná, recorridos temáticos como la Ruta de Messi, y ferias gastronómicas.

La ciudad también ofreció experiencias interactivas y paseos guiados, donde la gastronomía local, especialmente el pescado de río, tuvo un papel protagónico. Nuevos espacios culturales ampliaron la oferta turística, atrayendo tanto a visitantes como a residentes.

En la ciudad de Santa Fe, las actividades se centraron en el perfil religioso de la festividad, con circuitos por iglesias históricas y la Manzana Jesuítica, además de recorridos guiados por su patrimonio histórico.

El gasto promedio diario en Santa Fe fue de $250.000 por turista, con una ocupación hotelera del 70% en hoteles de cuatro estrellas. Además, las lluvias en distintos momentos del fin de semana impactaron la experiencia turística.

Fuera de los centros urbanos, la provincia ofreció una amplia gama de actividades de turismo de naturaleza y rural, particularmente en la Ruta Provincial N°1 y el sistema de islas del río Paraná, donde se realizaron actividades como pesca deportiva y navegación.