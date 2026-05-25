Taylor Swift y Travis Kelce generan furor en el Tercer Juego de la Final

La presencia de Taylor Swift y Travis Kelce en el Rocket Arena transformó un partido de baloncesto en un evento mediático de gran impacto social.

Hoy 06:17

La presencia de Taylor Swift y Travis Kelce en el Rocket Arena durante el Tercer Juego de la Final de la Conferencia Este se convirtió en un fenómeno mediático trascendental. La pareja, que asistió para apoyar a los Cavaliers frente a los Knicks, capturó de inmediato la atención de las cámaras y los comentaristas durante la transmisión.

El ala cerrada de los Chiefs, Kelce, logró encender el ánimo del público local mediante interacciones constantes con la grada. Una de las acciones más destacadas fue cuando, tras beber una cerveza por completo, lució la camiseta promocional de los playoffs, lo que provocó una divertida reacción de Swift ante las pantallas gigantes del recinto.

La transmisión del encuentro también estuvo marcada por momentos curiosos, ya que los narradores decidieron evitar mencionar el nombre de la cantante, refiriéndose a ella humorísticamente como la prometida del jugador. El exjugador Richard Jefferson incluso bromeó en vivo sobre su posible invitación a la futura boda de la pareja, lo que desató interacciones virales en las redes sociales.

A pesar del notable esfuerzo de Kelce por motivar a los seguidores de Cleveland, los Cavaliers enfrentaron serias dificultades en el marcador durante el último cuarto. No obstante, la aparición de estas celebridades demostró su inigualable poder de convocatoria, convirtiendo lo que podría haber sido un simple partido de baloncesto en un evento social del momento.

Las reacciones de los aficionados y las bromas de los comentaristas se hicieron eco en las plataformas digitales, donde el evento ha sido ampliamente comentado. Este fenómeno no solo resalta la influencia de las celebridades en el deporte, sino también la forma en que el entretenimiento puede transformar experiencias deportivas.

Con cada aparición pública, la relación entre Swift y Kelce continúa capturando la atención del público, y los eventos como este demuestran que el entretenimiento y el deporte pueden coexistir de maneras inesperadas y emocionantes.