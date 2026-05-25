Cordobeses a juicio por desvalijar la casa de un ingeniero local

Se llevaron euros y joyas de la casa del ingeniero Héctor Lipshitz en el barrio Parque. Dos de los acusados son pareja.

Hoy 06:55

El juez de Control y Garantías, Sergio Guillet, resolvió elevar a juicio la causa en la que se investiga a Marianela Alejandra Navas y Denis Rivas, acusados de integrar una banda que en 2019 habría cometido un robo en perjuicio de un ingeniero.

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Ambos imputados permanecen detenidos: Navas en la provincia de Córdoba y Rivas en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. La decisión fue adoptada tras una audiencia en la que intervino la fiscal Celia Mussi por la acusación, mientras que la defensa estuvo a cargo de las abogadas Karina Ibáñez y Micaela Dalmasso.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 28 de febrero de 2019 alrededor de las 19:30, cuando un grupo de personas ingresó por la fuerza al domicilio del ingeniero Héctor Lipshitz, en el barrio Parque. De acuerdo con la acusación, los autores sustrajeron 3.500 euros, 1.000 dólares, joyas y diversos artículos electrónicos.

La pesquisa permitió identificar a varios sospechosos en un primer momento, aunque la detención de Navas se concretó en 2024, varios años después del hecho. En tanto, la investigación no logró determinar quién habría señalado previamente el domicilio como objetivo del robo.

La fiscalía imputó a Navas y Rivas por los delitos de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y asociación ilícita, en concurso real.

Durante el proceso, la defensa de Navas solicitó medidas alternativas de detención, argumentando problemas de salud vinculados a complicaciones por intervenciones estéticas previas. En ese marco, se requirió el arresto domiciliario o su traslado a Córdoba para recibir tratamiento médico.

Tras diversas instancias judiciales, se dispuso su traslado a esa provincia para una intervención quirúrgica. Con la etapa de instrucción concluida, el juez Guillet resolvió elevar la causa a juicio respecto de ambos imputados.