Agostina Páez denunció que recibe insultos en redes: “Me discriminan”

La abogada santiagueña también contó que está con tratamiento psicológico y contención de su familia.

Hoy 23:19

La abogada Agostina Páez denunció haber sido víctima de ataques discriminatorios en redes sociales y aseguró que recibió agravios por su aspecto físico.

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“Me discriminan”, sostuvo en una entrevista en TN, donde expuso el nivel de violencia que, según relató, enfrenta desde que se viralizó el episodio.

En ese sentido, detalló que los insultos que recibe replican el mismo contenido que se le cuestiona. “Me ofenden diciendo lo mismo. ‘Negra de m****’, ‘marrón’”, afirmó, y consideró que existe “hipocresía” en algunas de las críticas: “Me atacan de la misma o peor forma de mi reacción”.

Si bien reconoció su error, cuestionó la intensidad de las reacciones. “Mi reacción ha sido mala y entiendo que es muy repudiable, pero me atacan peor de lo que hice”, planteó, y dijo comprender parte del enojo social: “Es una opinión de la gente y lo entiendo también”.

Sobre el episodio ocurrido en Brasil, explicó que todo se dio en medio de un conflicto en un bar, donde -según su versión- le cobraron consumos que no habían realizado. “Nos estaban cobrando de más cosas que no habíamos consumido. Nosotros teníamos los comprobantes y decíamos ‘nos están robando’”, relató. La situación, indicó, fue escalando hasta que, ya en la calle, uno de los empleados le realizó un gesto obsceno.

“Se estaba tocando los genitales y me estaba gritando”, recordó. Fue en ese momento cuando reaccionó de la manera que luego derivó en la denuncia en su contra. “Me ha salido hacerle el gesto del mono. No sé por qué me ha salido eso. Yo sé que he estado mal, que me he equivocado”, insistió.

Además, remarcó que su reacción fue impulsiva y en un contexto de tensión. “No busco justificar mi reacción para nada, pero es lo que me ha salido en ese momento”, explicó.

La abogada está con tratamiento psicológico

Páez también contó que atraviesa un momento personal delicado y que comenzó tratamiento psicológico para sobrellevar la situación. “Me obsesiono viendo los comentarios -en redes- y obviamente me hace mal”, dijo.

A su vez, señaló que intenta limitar la exposición y apoyarse en su entorno cercano: “Estoy aferrándome mucho a mi gente, a mis amigas, y al psicólogo también”. “Sigo sobrepasada, sigo todavía mal, pero tratando de tomarlo con más calma”, agregó.

La otra polémica: los gestos de su padre

También se refirió a la polémica que generaron los dichos y gestos de su padre, que se viralizaron en los últimos días. “Un horror, una vergüenza”, expresó, y aseguró que él le pidió disculpas. “Yo no estaba ahí, me enteré por los medios y casi me muero”, afirmó.

Según explicó, mantiene una relación compleja con él y tomó distancia tras lo ocurrido. “Estoy muy enojada. Yo no puedo hacerme responsable de lo que haga”, sostuvo. Y remarcó: “No vengo de una familia racista. Yo soy la que ha estado en Brasil, la que ha aprendido y ha tenido mucha introspección”.