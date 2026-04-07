Tras la derrota en el clásico, Racing debuta en la Copa Sudamericana ante Independiente Petrolero

La Academia, que viene de caer ante el Rojo, buscará arrancar el certamen continental con el pie derecho.

Hoy 00:44

Independiente Petrolero recibirá este martes a Racing Club desde las 19 en el Estadio Olímpico Patria de Sucre, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026.

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El equipo dirigido por Gustavo Costas buscará dejar atrás la derrota en el clásico de Avellaneda y enfocarse en el torneo internacional, donde intentará repetir la consagración obtenida en 2024.

El presente de Independiente Petrolero

El conjunto boliviano llega golpeado tras caer 3 a 0 ante Nacional Potosí en el inicio de la liga local y ahora intentará hacerse fuerte en su estadio, ubicado a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar, un factor que suele ser determinante.

El equipo de Sucre intentará dar la sorpresa y comenzar con el pie derecho su participación en el certamen continental.

Racing quiere volver a sonreír en el plano internacional

La Academia atraviesa días difíciles tras la caída ante Independiente, pero buscará cambiar la página rápidamente en un torneo donde también tendrá como rivales a Botafogo y Caracas FC en la fase de grupos.

Con la ilusión de volver a ser protagonista a nivel continental, Racing intentará sumar fuera de casa en un escenario siempre complicado.

Probable formación de Racing

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso o Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Duván Vergara; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido

Hora: 19.00

19.00 TV: ESPN

ESPN Árbitro: Augusto Menéndez

Augusto Menéndez VAR: Milagros Arruela

Milagros Arruela Estadio: Olímpico Patria (Sucre, Bolivia)

Racing intentará empezar con el pie derecho su participación en la Sudamericana, en un partido que puede marcar el rumbo del grupo desde el comienzo