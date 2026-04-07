Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 ABR 2026 | 16º
X
Somos Deporte

Tras la derrota en el clásico, Racing debuta en la Copa Sudamericana ante Independiente Petrolero

La Academia, que viene de caer ante el Rojo, buscará arrancar el certamen continental con el pie derecho.

Hoy 00:44

Independiente Petrolero recibirá este martes a Racing Club desde las 19 en el Estadio Olímpico Patria de Sucre, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Gustavo Costas buscará dejar atrás la derrota en el clásico de Avellaneda y enfocarse en el torneo internacional, donde intentará repetir la consagración obtenida en 2024.

El presente de Independiente Petrolero

El conjunto boliviano llega golpeado tras caer 3 a 0 ante Nacional Potosí en el inicio de la liga local y ahora intentará hacerse fuerte en su estadio, ubicado a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar, un factor que suele ser determinante. 

El equipo de Sucre intentará dar la sorpresa y comenzar con el pie derecho su participación en el certamen continental.

Racing quiere volver a sonreír en el plano internacional

La Academia atraviesa días difíciles tras la caída ante Independiente, pero buscará cambiar la página rápidamente en un torneo donde también tendrá como rivales a Botafogo y Caracas FC en la fase de grupos. 

Con la ilusión de volver a ser protagonista a nivel continental, Racing intentará sumar fuera de casa en un escenario siempre complicado.

Probable formación de Racing

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso o Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Duván Vergara; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido

  • Hora: 19.00
  • TV: ESPN
  • Árbitro: Augusto Menéndez
  • VAR: Milagros Arruela
  • Estadio: Olímpico Patria (Sucre, Bolivia)

Racing intentará empezar con el pie derecho su participación en la Sudamericana, en un partido que puede marcar el rumbo del grupo desde el comienzo

 
TEMAS Racing Club Copa Sudamericana

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mariano Páez afirmó que su video haciendo gestos racistas es real y señaló que su hija "está muy enojada"
  2. 2. Misterio tras la muerte del financista en El Timbó: investigan inversiones en dólares, criptomonedas y posibles irregularidades
  3. 3. La travesía de Frodo y Sam: cuál fue la verdadera distancia que recorrieron para destruir el anillo
  4. 4. Pánico en el Tren Roca: pasajeros huyeron tras la toma de una rehén por un hombre armado en Temperley
  5. 5. Guerra en Medio Oriente: el presidente de Cuba pidió mantener un diálogo “serio y responsable” con Trump
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT