Independiente BBC recibe a Santa Paula con la obligación de ganar para estirar la serie

El elenco santiagueño afronta el tercer juego de la Reclasificación de la Liga Argentina sin margen de error.

Hoy 00:50

Independiente BBC recibirá esta noche a Santa Paula de Gálvez en el tercer punto de la serie de Reclasificación de la La Liga Argentina de Básquet, con la obligación de ganar para evitar la eliminación.

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El conjunto dirigido por Javier "Tulo" Rivero, se encuentra 0-2 abajo en la serie tras caer con claridad en los dos primeros encuentros disputados en Gálvez.

Santa Paula llega con ventaja

El equipo santafesino ganó el primer juego por 83-63 y el segundo por 96-68, mostrando una clara superioridad. En el primer duelo se destacó por su juego colectivo, con 22 asistencias y 12 triples convertidos, además de una sólida defensa.

La gran figura fue Jerónimo Díaz Müller, quien aportó 19 puntos y 7 asistencias.

En el segundo partido, Independiente tuvo un buen arranque y lideró durante gran parte del primer cuarto, pero luego Santa Paula reaccionó con un parcial demoledor de 53-23 en los dos períodos siguientes para definir el encuentro con antelación. Nuevamente, Díaz Müller fue el goleador con 19 unidades, acompañado por otros cuatro jugadores que terminaron en doble dígito.

Para mantenerse en competencia, el equipo santiagueño deberá mejorar su rendimiento defensivo y encontrar mayor fluidez en ataque para contrarrestar el poder ofensivo del rival.

Será una verdadera prueba de carácter para Independiente, que sabe que una nueva derrota significará el final de su temporada.

Datos del partido

Partido: Independiente BBC vs Santa Paula

Independiente BBC vs Santa Paula Hora: 22:00

22:00 Árbitros: Sebastián Vasallo y Andrés Barbarini

Sebastián Vasallo y Andrés Barbarini Entradas: Plateas $10.000 | Populares $8.000

El elenco santiagueño buscará hacerse fuerte como local y forzar un cuarto juego para seguir soñando con la permanencia en la competencia.