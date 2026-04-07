Boca enciende su ilusión en la Copa Libertadores visitando a Universidad Católica de Chile

El Xeneize enfrentará esta noche al conjunto chileno desde las 21.30. El partido será televisado por Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 01:06

Boca Juniors iniciará este martes su camino en la Copa Libertadores cuando visite a Universidad Católica desde las 21.30 en el Claro Arena, con la ilusión de comenzar de la mejor manera su búsqueda de la tan ansiada séptima copa.

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El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega en buen momento tras conseguir dos victorias consecutivas en el Torneo Apertura (2-0 ante Instituto y 1-0 frente a Talleres de Córdoba), resultados que lo posicionaron tercero en la Zona A y sexto en la tabla anual con 20 puntos.

El regreso del Xeneize a la fase de grupos

El conjunto de La Ribera volverá a disputar la fase de grupos del máximo torneo continental tras dos años. En 2024 participó de la Copa Sudamericana y en 2025 quedó eliminado en la fase 2 ante Alianza Lima.

Luego de algunas dudas organizativas, finalmente habrá público de ambos equipos en el estadio ubicado en la comuna de Las Condes. Pese a la resistencia inicial de las autoridades locales, la CONMEBOL exigió la entrega de 2.000 entradas para los hinchas de Boca.

El equipo que prepara Úbeda

El entrenador mantendría la base titular que mostró una mejora en su funcionamiento, especialmente tras la aparición de Tomás Aranda y la llegada del delantero Adam Bareiro.

La probable formación sería con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Aranda; Miguel Merentiel y Bareiro.

Un rival que llega con confianza

Universidad Católica arriba a este compromiso tras golear 6 a 1 a Palestino y con buenos números ofensivos en el torneo chileno, donde marcha tercero con 14 puntos.

Los argentinos Fernando Zampedri y Justo Giani son piezas claves en ataque, ya que marcaron 16 de los 19 goles del equipo.

En la previa, el entrenador Daniel Garnero destacó la dificultad del compromiso: “Es un equipo grande, con mucha convocatoria. Vamos a tener muchas dificultades, pero estamos preparados para este desafío”, expresó.

Posibles formaciones

Boca: Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Ascacíbar, Aranda; Merentiel y Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Giani; Zampedri. DT: Garnero.

Datos del partido

Hora: 21.30

21.30 TV: Canal 7 de Santiago del Estero, Telefé, Fox Sports y Disney+

Canal 7 de Santiago del Estero, Telefé, Fox Sports y Disney+ Estadio: Claro Arena

Claro Arena Árbitro: Gustavo Tejera

Boca intentará arrancar con el pie derecho su participación en el torneo continental más importante, con el objetivo de volver a ser protagonista en Sudamérica