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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 ABR 2026 | 16º
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Quimsa busca volver al triunfo ante La Unión para sostenerse entre los cuatro mejores

La Fusión recibirá este martes al conjunto formoseño desde las 21.30 en un partido clave pensando en la pos-temporada.

Hoy 00:58

Quimsa intentará regresar a la victoria cuando reciba esta noche a La Unión de Formosa, en un encuentro correspondiente a la Liga Nacional de Básquet que comenzará a las 21.30.

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El equipo santiagueño llega tras dos derrotas consecutivas como visitante ante Racing de Chivilcoy y Ciclista Olímpico, luego de haber conseguido una racha de diez triunfos seguidos. Actualmente, se ubica en el tercer puesto con un récord de 20 victorias y 12 caídas.

Quimsa quiere hacerse fuerte en casa

La Fusión tiene como principal arma ofensiva a Brandon Robinson, su máximo anotador con un promedio de 15.3 puntos por partido. También se destacan Leonardo Lema (12.5), Jerome Meyinsse (10.5) y Tyren Johnson (10).

Por el lado de la visita, sobresalen dos ex jugadores del conjunto santiagueño como Alexis Elsener, con 13.2 puntos de promedio, y Trevor Gaskins, que promedia 11.3.

La palabra de Victoriano

En la previa del encuentro, el entrenador Lucas Victoriano destacó la importancia del partido y la necesidad de cerrar bien esta etapa.

"Venimos con unos días de descanso, con el plantel completo y con ganas de jugar de la mejor manera nuestro último partido de local y darle el triunfo a la gente. Nos quedan cuatro partidos en esta etapa, queda en nosotros cumplir con nuestra parte, que es ganar todos los partidos", expresó el DT.

Historial y datos del partido

En el historial por La Liga, ambos equipos se enfrentaron en 48 oportunidades, con 27 triunfos para Quimsa y 21 para La Unión. En esta temporada, el equipo formoseño se quedó con el duelo disputado en Formosa por un ajustado 78 a 77.

Datos del partido:

  • Hora: 21.30
  • Árbitros: Oscar Brítez, Alejandro Zanabone y Alberto Ponzo

Quimsa buscará hacerse fuerte ante su gente para volver a la senda del triunfo y consolidarse entre los mejores equipos de la fase regular. 

 
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