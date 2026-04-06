Pánico en el Tren Roca: pasajeros huyeron tras la toma de una rehén por un hombre armado en Temperley

Momentos de extrema tensión se vivieron en el Tren Roca, donde un hombre armado sembró el pánico al tomar como rehén a una pasajera dentro de una formación.

Hoy 20:09

El atacante fue identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años, quien se subió a uno de los vagones con el objetivo de evadir a la Policía, que lo buscaba por un robo cometido minutos antes en un comercio mayorista ubicado a pocos metros del lugar.

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De acuerdo a fuentes policiales, el hombre había asaltado previamente un local de golosinas y, en su intento de fuga, efectuó disparos. Al verse cercado, intentó mezclarse entre los pasajeros en el andén 2, pero finalmente abordó el último vagón de la formación 3210.

Dentro del tren, la situación escaló rápidamente: Nicolini extrajo un arma de fuego, amenazó a una mujer y dejó en evidencia el peligro ante el resto de los pasajeros, lo que desató una evacuación caótica marcada por gritos y corridas.

Frente a este escenario, se desplegó un amplio operativo conjunto entre efectivos de la Policía Federal, la Policía bonaerense y personal de Trenes Argentinos, con el objetivo de controlar la situación y liberar a la víctima.

Hombre armado tren Roca

Tras lograr poner a resguardo a la mujer, el agresor continuó atrincherado durante varios minutos, tiempo en el que aseguró tener una granada y amenazó con detonarla mientras negociaba con los agentes.

Finalmente, cerca de las 16.20, el hombre depuso su actitud, entregó el arma y el explosivo, y fue detenido en el lugar. Según informaron, se le secuestró un revólver calibre .22 y una granada de mano.

Peritos de la Policía Federal y especialistas en explosivos trabajaron en la escena y determinaron que el artefacto era una granada FMK2 que se encontraba desactivada.

El violento episodio provocó la interrupción del servicio en los ramales Alejandro Korn y Bosques vía Temperley durante aproximadamente una hora. Si bien la circulación ya fue restablecida, se registraban demoras en el servicio.