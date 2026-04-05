Mariano Páez, otra vez en el centro de la polémica: nueva denuncia por amenazas

El ex de Estefanía Budán lo denunció junto a la mujer por presuntas amenazas y presentó audios como prueba ante la Justicia.

Hoy 22:06

El conflicto entre Ariel Ramiro Peralta y su expareja, Estefanía Budán, sumó un nuevo capítulo judicial tras la denuncia presentada por el hombre, en la que también involucra a la actual pareja de la mujer, Mariano Páez.

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La presentación fue realizada el 7 de marzo, aunque tomó estado público en las últimas horas. Según consta en la denuncia, Peralta acompañó el escrito con audios de WhatsApp que, asegura, fueron enviados por Páez y contienen mensajes intimidatorios.

El caso se da en el marco de una disputa previa: días antes, la Justicia había dictado una restricción de acercamiento contra Peralta, que le impide mantener cualquier tipo de contacto con Budán, incluso por medios digitales o a través de terceros.

De acuerdo a su relato, tras esa medida comenzaron a llegarle mensajes en los que habría sido amenazado. En ese contexto, sostuvo que los audios hacen referencia a posibles agresiones en su contra, lo que motivó la denuncia.

Además, aseguró que las presiones no se limitaron a lo virtual, ya que también habría recibido advertencias a través de terceros vinculados al entorno de Páez.

El expediente se tramita en distintas jurisdicciones: dos de las denuncias fueron radicadas en Capital y otras dos en La Banda, bajo intervención de fiscales locales.

En paralelo, la disputa también se trasladará al fuero de Familia. Los abogados de Peralta anticiparon que en los próximos días solicitarán la custodia de los cuatro hijos que tiene con Budán.

Mientras tanto, la causa avanza bajo investigación y no se descartan nuevas presentaciones en un conflicto que continúa escalando tanto en lo judicial como en lo personal.