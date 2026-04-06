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La Municipalidad retiró residuos arrojados en los canales pluviales de las Av. Aguirre y Del Trabajo

Los operarios hicieron tareas de limpieza y mantenimiento.

Hoy 21:35
municipalidad capital

Ante las lluvias registradas en los últimos días, la Municipalidad de la Capital continuó intensificado las tareas de limpieza y mantenimiento de los desagües a cielo abierto en distintos sectores de la ciudad.

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Con el empleo de maquinaria y camiones, el personal de Obras Públicas intervino principalmente en los canales de las avenidas Aguirre y del Trabajo, de donde se recolectaron residuos domiciliarios, escombros y todo tipo de objetos extraños que podían dificultar el drenaje.

Por ejemplo, en la intersección de Aguirre y Rivadavia se retiraron restos de una heladera en desuso; en Aguirre y Bolivia, un inodoro; y en la avenida del Trabajo y Suárez, grandes cantidades de envases plásticos.

Estas acciones tienen como objetivo primordial garantizar el correcto escurrimiento del agua, prevenir anegamientos y reducir posibles riesgos para los vecinos. Por ello, se solicita la colaboración de la ciudadanía, evitando arrojar basura en la vía pública que pueda obstruir los sistemas de desagüe.

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