Roban 12.000 dólares y joyas en una casa del barrio El Pinar en Santa Fe

Un matrimonio de Santo Tomé sufrió un millonario robo en su hogar, donde los delincuentes sustrajeron 12.000 dólares y joyas valoradas en 30 millones de pesos, mientras investigan la posible complicidad de un entregador.

Hoy 04:26

Este miércoles por la noche, los moradores de una vivienda en barrio El Pinar, situado a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, descubrieron un millonario robo tras regresar a su casa. Al ingresar al inmueble, encontraron abierta la puerta de un placard en el dormitorio principal y notaron la falta de joyas valoradas en 30 millones de pesos y 12.000 dólares en efectivo.

De inmediato, el matrimonio denunció el hecho a los operadores de la Central de Emergencias 911. Oficiales del Comando Radioeléctrico y de la Subcomisaría 15ª de Santo Tomé llegaron al lugar, junto con peritos de la Policía de Investigaciones (PDI). Un detalle que llamó la atención fue la ausencia de daños o roturas en las aberturas, lo que sugiere un alto nivel de precisión por parte de los delincuentes.

Los damnificados indicaron que estuvieron ausentes de su hogar durante aproximadamente tres horas y que al regresar no encontraron desorden ni señales de violencia en puertas o ventanas. Esto complica el establecimiento del modo de ingreso de los ladrones.

Los efectivos preservaron la escena del crimen y comenzaron a buscar testigos en la zona. También se verificó la existencia de cámaras de videovigilancia tanto en viviendas cercanas como en los accesos al barrio cerrado, que podría proporcionar pistas sobre el suceso.

Tras realizar las diligencias correspondientes, la PDI secuestró material fílmico que podría ser crucial para avanzar en la investigación. La situación fue informada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la PDI, así como al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Se ordenó una búsqueda más exhaustiva de testigos y un análisis detallado de las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio, que cuenta con vigilancia privada, sensores perimetrales y monitoreo constante. Este robo guarda similitudes con otro episodio ocurrido el 7 de mayo en el Club de Campo El Paso, donde delincuentes ingresaron a robar en dos viviendas consecutivas.

En ese caso, los delincuentes sustrajeron joyas y 20.000 dólares en efectivo, además de maniatar a los moradores. Hasta el momento, no se han realizado detenciones en ninguno de los casos y se investiga si existe una conexión entre ambos robos.