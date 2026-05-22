Mhoni Vidente y su polémica predicción sobre la Luna de Sangre

La astróloga Mhoni Vidente ha afirmado que la Luna de Sangre de mayo de 2026 marcará una etapa de crisis y transformaciones globales, lo que ha desatado un intenso debate entre sus seguidores y la comunidad científica.

Hoy 05:24

La astróloga Mhoni Vidente ha suscitado un amplio debate en redes sociales con su reciente predicción sobre la Luna de Sangre programada para mayo de 2026. Según la vidente, este fenómeno astronómico no es un evento celeste común, sino un presagio que podría señalar el inicio del “Apocalipsis” y transformaciones significativas para la humanidad.

En sus declaraciones, Mhoni destacó que el eclipse total lunar, que provoca que la Luna adquiera un tono rojizo, actuará como un potente catalizador de energías negativas y eventos globales de gran magnitud. Este fenómeno, según su visión, podría cambiar el rumbo de la historia humana.

La vidente aclaró que el “Apocalipsis” no necesariamente implica el fin físico del mundo, sino más bien la desintegración de estructuras sociales, económicas y políticas a nivel mundial. Su análisis sugiere un periodo de crisis que podría coincidir con la aparición de un líder con intenciones oscuras.

Las afirmaciones de Mhoni Vidente se han vuelto virales, generando reacciones diversas en la comunidad digital. Mientras algunos de sus seguidores comparten mensajes de esperanza y teorías sobre el fin del mundo, otros han cuestionado la veracidad de sus predicciones.

Desde una perspectiva científica, astrónomos han reiterado que la Luna de Sangre es un fenómeno natural que ocurre durante un eclipse lunar total. Los expertos explican que el tono rojizo es resultado de la dispersión de la luz solar al atravesar la atmósfera terrestre, un efecto óptico similar al que se observa en los atardeceres.

Además, los científicos subrayan que no hay evidencia que vincule este tipo de eventos astronómicos con catástrofes, guerras o cambios drásticos en el destino de la humanidad. Esto refuerza la idea de que las predicciones de Mhoni, aunque llamativas, carecen de fundamento científico.