Estefanía Budán confirmó su separación de Mariano Páez y denunció hostigamiento mediático

Budán anunció en redes sociales que ya no mantiene vínculo con el acusado y denunció hostigamiento mediático. Además rechazó las acusaciones que circularon en redes sociales y aseguró que su situación actual pone en riesgo su integridad.

Hoy 07:06

En medio de un fuerte conflicto judicial y mediático, Estefanía Budán, quien hasta ahora era pareja de Mariano Páez, confirmó públicamente la ruptura de la relación y pidió respeto en un momento personal delicado.

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A través de un extenso descargo en sus redes sociales, la mujer aseguró que ya no mantiene ningún tipo de vínculo afectivo con Páez y solicitó a los medios que dejen de vincularla con su expareja. "Les pido especialmente que dejen de referirse a los conflictos que tuve con mi ex pareja, Mariano Páez, con quien ya no mantengo ningún tipo de vínculo afectivo desde el día de la fecha", expresó.

En el mismo mensaje, Budán remarcó que atraviesa un momento de profunda vulnerabilidad, al recordar la cercanía de la fecha en la que falleció su hijo. "Solo pido paz en el mes más doloroso de mi vida".

La publicación se da en un contexto de alta tensión, luego de que en las últimas horas se viralizaran versiones que la vinculaban con hechos graves, las cuales desmintió categóricamente. "Me levanté desayunando con la viralización de una noticia injuriosa donde supuestamente habría ideado matar a mi ex", sostuvo.

Además, denunció una situación de hostigamiento que, según afirmó, afecta su integridad psicofísica, y pidió que las cuestiones judiciales se mantengan en el ámbito correspondiente, sin exposición mediática.

El conflicto tiene antecedentes recientes. Budán recordó que el año pasado estuvo detenida durante 26 días tras una denuncia de su expareja, Ariel Ramiro Peralta, a quien acusó de haber mentido en su contra. En paralelo, en las últimas semanas se conoció una presentación judicial de Peralta, quien aportó audios y documentación en el marco de denuncias cruzadas.

Incluso, una resolución judicial había dispuesto una prohibición de acercamiento y contacto entre Peralta y Budán, lo que evidencia la complejidad del caso.

La mujer también había quedado en el centro de la polémica días atrás, tras reconocer públicamente que en su relación con Páez existieron episodios de violencia, en un mensaje que generó fuerte repercusión.

Ahora, con la confirmación de la ruptura, Budán busca cerrar ese capítulo. "A partir de hoy, comienzo una nueva etapa. Soy solo yo conmigo misma. Sin pareja, sin pasado que me persiga", concluyó.