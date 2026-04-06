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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ABR 2026 | 16º
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Policiales

Conmoción en el parque Aguirre: un hombre murió tras arrojarse desde un edificio en construcción

El trágico hecho ocurrió sobre calle Olaechea entre Mitre y Mendoza.

Hoy 14:42
Muerte en calle Olaechea

Un trágico episodio generó conmoción este lunes en la zona del parque Aguirre, donde un hombre perdió la vida tras arrojarse desde un edificio en construcción.

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El hecho ocurrió sobre calle Olaechea, entre Mitre y Mendoza, y rápidamente motivó la intervención de personal policial y servicios de emergencia, que acudieron al lugar tras un llamado de alerta.

De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima se habría arrojado desde una altura considerable, lo que le provocó la muerte en el acto.

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