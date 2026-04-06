“Es una vergüenza”: Feinmann criticó la entrevista a Agostina Páez

El conductor rechazó la exposición de la abogada en streaming y abrió el debate sobre los límites del contenido.

Hoy 14:44

El periodista Eduardo Feinmann volvió a referirse al caso de Agostina Páez y esta vez centró sus críticas en la decisión del canal de streaming OLGA de entrevistar a la abogada tras su detención en Brasil.

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Durante su programa, el conductor expresó su rechazo a la exposición mediática del caso en formatos de entretenimiento y consideró inapropiado el espacio otorgado. “Es una vergüenza”, sostuvo, al cuestionar el abordaje del tema en una plataforma de streaming.

Feinmann planteó que este tipo de contenidos pueden desdibujar la gravedad de los hechos y contribuir a una cobertura superficial de situaciones que se encuentran bajo análisis judicial. En ese sentido, puso el foco en la responsabilidad de los medios al momento de elegir qué casos amplificar y cómo hacerlo.

Las declaraciones del periodista se dieron en un contexto de alta visibilidad del caso, que ya había generado cruces mediáticos y un fuerte debate público en torno a la conducta de Páez y su posterior exposición.

El anuncio de la entrevista generó reacciones divididas en redes sociales: mientras algunos usuarios defendieron el derecho a escuchar la versión de la protagonista, otros coincidieron con la postura crítica sobre la mediatización del caso.

De esta manera, el planteo de Feinmann reavivó la discusión sobre los límites entre información y entretenimiento, y el rol de las plataformas digitales en la cobertura de hechos sensibles