Otro golpazo para Quimsa en el Ciudad: cayó ante Gimnasia y quedó complicado en la final

La Fusión perdió otra vez ante el elenco de chubutense por 80-79 y viaja a Comodoro Rivadavia 0-2 en la serie final de la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 23:17

Quimsa sufrió una nueva derrota dolorosa en el Estadio Ciudad y quedó contra las cuerdas en la final de la Liga Nacional de Básquet. La Fusión cayó este lunes por 80-79 ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia, que volvió a ganar en Santiago del Estero y puso la serie 2-0 a su favor.

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El partido se definió en los últimos segundos, con un doble agónico de Anyelo Cisneros, quien le devolvió la ventaja al Verde cuando quedaban menos de tres segundos para el cierre. Quimsa tuvo la última pelota en manos de Brandon Robinson, pero no pudo convertir el tiro ganador.

El inicio fue parejo, con Figueredo tomando protagonismo en el local y Dato respondiendo para la visita. La Fusión logró sacar la primera ventaja gracias a los triples de Robinson y a buenos pasajes defensivos, para quedarse con el primer cuarto por 22-15.

En el segundo parcial, Carrasco y Cosolito abrieron el juego desde el perímetro para Gimnasia, mientras que Quimsa encontró respuestas en Lema y en los arrestos ofensivos de Robinson. Pese a algunos espacios que aprovechó el equipo patagónico con Dato y Toretta, los dirigidos por Lucas Victoriano se fueron al descanso arriba por 44-34.

La reacción de Gimnasia llegó en el tercer cuarto. Una ráfaga de 7-0, impulsada por Toretta y Dato, recortó la diferencia. Quimsa respondió con una bomba de Robinson y la aparición de Lema cerca del aro, pero el Verde empezó a crecer desde el perímetro y, con triples de Horton, logró pasar al frente por 62-61 antes del último cuarto.

El cierre fue dramático. Carrasco y Chacón lastimaron desde larga distancia para Gimnasia, mientras que Robinson sostuvo a la Fusión y emparejó el juego 69-69 a falta de cinco minutos. Luego, cinco puntos de Figueredo pusieron a Quimsa arriba 78-76 con 46 segundos por jugar.

Gimnasia igualó con Dato y, después de que Johnson anotara uno de dos desde la línea, apareció Cisneros para convertir el doble decisivo y establecer el 80-79 definitivo.

En la visita, Anyelo Cisneros fue clave con 15 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. También se destacaron Martiniano Dato, con 17 puntos, y Sebastián Carrasco, con 15. En Quimsa no alcanzaron los 23 puntos de Brandon Robinson.

Con este resultado, Gimnasia se llevó los dos juegos disputados en Santiago del Estero y viajará a Comodoro Rivadavia con una ventaja importante y la chance de sentenciar la final ante su gente.

La serie continuará este jueves desde las 21, cuando Quimsa visite a Gimnasia en el tercer juego, obligado a ganar para volver a meterse en la pelea por el título.

El cronograma de la final

La serie se jugará al mejor de siete partidos y tendrá el siguiente calendario:

Juego 1: Quimsa 73-82 Gimnasia.

Juego 2: Quimsa 79-80 Gimnasia

Juego 3: jueves 11 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 4: sábado 13 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 5: miércoles 17 de junio, 22.10, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Juego 6: sábado 20 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 7: martes 23 de junio, 21.00, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Los juegos 5, 6 y 7 se disputarán solo en caso de ser necesarios.

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