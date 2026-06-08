Milei vinculó la prosperidad con los diez mandamientos durante un acto religioso

El Presidente participó de un homenaje al rabino Menajem Mendel Schneerson en el Palacio Libertad, donde relacionó principios religiosos con conceptos económicos y aseguró que la prosperidad surge del respeto a la ley de Dios.

Hoy 23:12

El presidente Javier Milei participó este lunes del “Tributo al Rebe de Lubavitch” realizado en el Palacio Libertad, en conmemoración del 32° aniversario del fallecimiento del rabino Menajem Mendel Schneerson, una de las figuras más influyentes del judaísmo contemporáneo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que la prosperidad está vinculada al cumplimiento de principios religiosos y destacó la importancia de respetar los diez mandamientos. “Es importante seguir los postulados contenidos en los diez mandamientos”, afirmó ante los presentes.

Milei, quien mantiene una estrecha relación espiritual con el movimiento Jabad Lubavitch y visitó la tumba de Schneerson en Nueva York tras asumir la Presidencia, aseguró que el desarrollo económico y social está ligado al respeto de las normas establecidas por Dios. “Si se actúa acorde a la ley del creador habrá prosperidad”, expresó.

En ese contexto, el jefe de Estado vinculó varios de los mandamientos con conceptos centrales de su visión económica. “No matarás es el derecho a la vida, establece el principio de no agresión en su forma más pura, la vida del prójimo es inviolable”, sostuvo.

Asimismo, defendió el rol de la propiedad privada dentro del sistema económico. “No robarás: sin propiedad privada no hay mercado, si se confisca, se saca el incentivo a producir”, manifestó. También destacó el mandamiento “No codiciarás”, al señalar que “sin respeto por lo ajeno no hay convivencia pacífica”.

El Presidente profundizó su reflexión al afirmar que “el paraíso no se alcanza, se trae y se trae cumpliendo la ley de Dios en esta tierra y en este tiempo”. Además, cuestionó modelos basados en la asistencia estatal permanente y remarcó: “Durante años se instaló la idea de vivir de subsidios o recursos ajenos, sin generar riqueza alguna. Pero luego, afortunadamente, los argentinos despertaron y comprendieron que la prosperidad real requiere esfuerzo y creación de valor”.

El acto también contó con la participación de Yosef Chaim Ohana, exmilitar israelí que permaneció dos años secuestrado en la Franja de Gaza, quien brindó su testimonio durante la ceremonia. El homenaje reunió a referentes de la comunidad judía y dirigentes políticos vinculados a la actividad.