Boca va por un debut triunfal en el Clausura en una inédita visita a Deportivo Riestra

El Xeneize visitará al Malevo por primera vez en el estadio Guillermo Laza buscando arrancar con el pie derecho.

Hoy 00:45

Boca debutará este domingo en el Torneo Clausura 2026, cuando visite a Deportivo Riestra desde las 19.30, en el estadio Guillermo Laza, por la primera fecha del certamen.

El encuentro será dirigido por Hernán Mastrángelo y podrá verse por ESPN Premium. Para el Xeneize será el tercer partido desde el regreso de Rodolfo Arruabarrena, quien comenzó su segundo ciclo con dos victorias.

Boca eliminó a Sarmiento en la Copa Argentina y luego superó por 1-0 a O’Higgins en La Bombonera, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Ahora pondrá en marcha su participación en el torneo que cerrará la temporada, con el objetivo de finalizar entre los tres primeros de la tabla anual y conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Actualmente, el Xeneize ocupa el cuarto puesto de la clasificación general con 30 puntos, a cuatro del líder Independiente Rivadavia.

Los cambios que prepara Arruabarrena

El Vasco analiza realizar al menos tres modificaciones respecto del equipo que enfrentó al conjunto chileno.

Malcom Braida ingresaría por Dylan Gorosito, mientras que Santiago Ascacíbar reemplazaría a Leandro Paredes, quien tendrá descanso después de disputar la final del Mundial con la Selección Argentina y jugar por la Sudamericana con pocos días de diferencia.

En ataque, Alan Velasco ocuparía el lugar de Sebastián Villa, quien sería preservado después de finalizar con molestias el último encuentro.

Riestra busca mejorar tras un flojo semestre

Deportivo Riestra intentará cambiar la imagen que dejó durante la primera parte del año. El Malevo terminó último en la Zona A del Torneo Apertura y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El equipo consiguió solamente tres victorias durante el semestre, una campaña que provocó la salida de Gustavo Benítez. Con Guillermo Duró como entrenador, eliminó por penales a San Lorenzo en la Copa Argentina tras empatar 1-1.

Una de las principales novedades del mercado fue el regreso de Milton Céliz, luego de su paso por Barcelona de Guayaquil. También llegaron Carlos Quintana, Marino Arzamendia, Ignacio Gariglio, Braian Sánchez y Thiago Lauro.

La baja más importante fue la de Jonathan Herrera, goleador del equipo durante 2025, quien continuó su carrera en Sarmiento de Junín.

El historial reciente entre Boca y Riestra

Será la primera visita de Boca al Guillermo Laza desde el ascenso de Riestra en 2023.

Los dos enfrentamientos anteriores se disputaron en La Bombonera. Igualaron 1-1 por la Liga Profesional 2024, mientras que el Xeneize ganó 1-0 en el comienzo del Apertura 2026.

Posible formación de Boca

Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Posible formación de Deportivo Riestra

Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Deportivo Riestra vs. Boca: todos los datos

Hora: 19.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Guillermo Laza.