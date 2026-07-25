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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUL 2026 | 15º
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Sarmiento visita a Tucumán Central y busca cerrar la primera fase con una victoria

El Profe, ya clasificado a la siguiente instancia del Torneo Federal A, jugará este domingo desde las 16 en la vecina provincia.

Hoy 00:46

Sarmiento de La Banda visitará este domingo a Tucumán Central, con el objetivo de cerrar la primera fase del Torneo Federal A con una victoria y llegar fortalecido a la próxima instancia.

El encuentro, correspondiente a la fecha 18, comenzará a las 16. El conjunto santiagueño ya aseguró su clasificación y afrontará el compromiso con el ánimo en alto tras derrotar como local a San Martín de Formosa.

Ese triunfo le permitió mantenerse en el cuarto lugar de la tabla, con 24 puntos. Hasta el momento, el Profe acumula siete victorias, tres empates y cinco derrotas.

El árbitro principal será Lucas Esteban Rodríguez, de Río Tercero. Sus asistentes serán Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo, ambos de Salta, mientras que Facundo Misael Vizgarra Campos actuará como cuarto árbitro.

Los datos de Tucumán Central vs. Sarmiento

Día: domingo 26 de julio.
Hora: 16.
Competencia: Torneo Federal A, fecha 18.
Árbitro: Lucas Esteban Rodríguez.
Asistentes: Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo.
Cuarto árbitro: Facundo Misael Vizgarra Campos.

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