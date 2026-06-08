"De mal gusto": el enojo de Scaloni con un medio español por tergiversar sus palabras sobre Messi

El entrenador de la Selección Argentina apuntó contra el diario MARCA luego de que se publicara que consultaba decisiones tácticas con la Pulga.

Hoy 22:07

Lionel Scaloni mostró su enojo este lunes durante la conferencia de prensa previa al amistoso de la Selección Argentina ante Islandia, luego de que un medio español tergiversara sus declaraciones sobre el vínculo que mantiene con Lionel Messi.

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El entrenador campeón del mundo apuntó contra el diario MARCA, que había sostenido que el DT consultaba decisiones tácticas con el capitán argentino. Scaloni aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas y remarcó que las decisiones sobre el equipo las toma él.

“Aprovecho a aclarar algo. El otro día me preguntaron en un medio de Argentina si yo hablaba con él y yo dije sí a las decisiones en cuanto a él. Tergiversaron la respuesta en un medio de afuera y salió en todos lados que yo consultaba cosas con él”, expresó el técnico.

El oriundo de Pujato explicó que la consulta hacía referencia únicamente al estado y manejo de Messi, no a cuestiones tácticas del equipo. Por eso, no ocultó su fastidio por la publicación.

“Me pareció de mal gusto lo que escribieron. No me gustó sinceramente. Fue un medio que no es argentino. Me jodió. Espero que haya sido una confusión y si lo pueden sacar me haría un gran favor”, agregó.

Scaloni también defendió la figura de Messi y fue tajante al remarcar que el capitán nunca interfirió en el armado del equipo durante su ciclo al frente de la Selección.

“En los años que yo llevo acá no me ha dicho ni una palabra del equipo. Con él lo que sea, siempre. Lo voy a repetir y no me voy a cansar de repetirlo: no voy a hacer nada que él no quiera. Ahora, a partir de ahí decido yo cómo juega el equipo”, sostuvo.

El entrenador también mencionó que el tema llegó incluso a la conferencia de Roberto Martínez, técnico de Portugal, a quien le preguntaron si consultaba decisiones con Cristiano Ronaldo.

“Le preguntaron al entrenador de Portugal si él hacía lo mismo con Ronaldo. El entrenador de Portugal, como no sabía de dónde venía la pregunta, dijo que trabajaban de manera diferente. Él trabaja de la misma manera que yo, seguro con Ronaldo, y después el equipo lo arma como es lógico”, explicó.

Con esta aclaración, Scaloni buscó cerrar la polémica y dejar en claro que su diálogo con Messi existe, pero no implica una consulta sobre decisiones tácticas ni sobre la conformación del equipo.