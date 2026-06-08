Facundo Tello dirigirá Canadá-Bosnia en su primer partido del Mundial 2026

El árbitro argentino fue designado para impartir justicia en el encuentro que uno de los anfitriones disputará este viernes en Toronto. Estará acompañado por una terna con fuerte presencia nacional.

Hoy 22:38

El árbitro argentino Facundo Tello ya tiene confirmado su primer partido en el Mundial 2026. El referí fue designado para dirigir el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, que se disputará el viernes 12 en el BMO Field de Toronto.

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Tello estará acompañado por una terna con fuerte presencia argentina. Juan Pablo Belatti será el asistente 1, mientras que Gabriel Chade cumplirá la función de asistente 2. Además, Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.

El juez argentino es uno de los tres árbitros nacionales convocados para esta Copa del Mundo, junto con Darío Herrera y Yael Falcón Pérez. Sin embargo, Tello es el único de ellos con experiencia mundialista previa.

En Qatar 2022, el árbitro argentino dirigió tres encuentros: Suiza-Camerún, Corea del Sur-Portugal y Marruecos-Portugal, este último correspondiente a los cuartos de final.

Las autoridades para Canadá-Bosnia y Herzegovina

Árbitro: Facundo Tello, de Argentina.

Asistente 1: Juan Pablo Belatti, de Argentina.

Asistente 2: Gabriel Chade, de Argentina.

Cuarto árbitro: Khalid Alturais, de Arabia Saudita.

Quinto árbitro: Mohammed Alabakry, de Arabia Saudita.

VAR: Hernán Mastrángelo, de Argentina.

AVAR: Antonio García, de Uruguay.

SVAR: Tatiana Guzmán, de Nicaragua.

De esta manera, el arbitraje argentino tendrá protagonismo en uno de los partidos de la primera fecha del Mundial, con Tello al frente de un duelo que tendrá como protagonista a uno de los países anfitriones.