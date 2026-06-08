Una mujer le robó el celular a un joven con discapacidad y exigía $120 mil para devolverlo: fue detenida

La investigación permitió recuperar un Samsung Galaxy S21 FE que había sido sustraído días atrás. Una joven de 20 años fue aprehendida por disposición de la Fiscalía y quedó imputada por encubrimiento.

Hoy 23:07

Un teléfono celular perteneciente a un joven de 25 años con retraso madurativo fue recuperado por personal policial tras una investigación que culminó con la detención de una mujer acusada de exigir dinero para devolver el aparato en la ciudad de Frías.

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De acuerdo con la denuncia realizada por María Belén Correa, de 45 años, el hecho salió a la luz luego de que su hijo, Nahuel Sebastián Correa, extraviara o sufriera la sustracción de su celular Samsung Galaxy S21 FE color lila el pasado 5 de junio, alrededor de las 21, en la intersección de San Martín y Rioja.

Según expuso la denunciante, mediante la geolocalización en tiempo real del dispositivo lograron establecer que el teléfono se encontraba en un inmueble ubicado en calle Chaco y Estrada, en el barrio Sumampa. Al dirigirse al lugar, fueron atendidos por una mujer.

Posteriormente, la sospechosa habría comenzado a comunicarse por WhatsApp con la madre del damnificado, exigiéndole la suma de $120.000 a cambio de devolver el celular. Incluso, envió una fotografía efímera del aparato para demostrar que estaba en su poder.

A partir de las tareas investigativas realizadas por efectivos de la Sección Robo y Hurto, y con los datos aportados por la geolocalización del equipo, se logró determinar fehacientemente dónde se encontraba el teléfono.

Con las correspondientes medidas judiciales, los uniformados llevaron adelante un allanamiento en el domicilio señalado, donde procedieron al secuestro y recupero del celular denunciado, además de la aprehensión de Silvia Alejandra Videla, de 20 años.

Por disposición de la fiscal Macarena Vildoza, la joven quedó alojada en calidad de aprehendida por el supuesto delito de encubrimiento, en perjuicio de María Belén Correa. Asimismo, se ordenó el secuestro preventivo del teléfono recuperado y la remisión de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal.