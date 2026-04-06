“Le mando un beso”: la respuesta de Nati Jota a Feinmann por la entrevista a Agostina Páez

La conductora de OLGA rechazó las críticas y aseguró que el programa aborda la actualidad, más allá del tono distendido.
La entrevista a Agostina Páez en el streaming Olga desató una fuerte polémica que escaló rápidamente en los medios. Luego de haber estado detenida en Brasil por un episodio de racismo, su primera aparición pública en un estudio, generó opiniones cruzadas, entre ellas la durísima crítica de Eduardo Feinmann.
El periodista no se guardó nada y desde sus redes disparó sin filtro: “Es una vergüenza. Esperemos que Olga la trate como lo que es, una racista y una vergüenza para la Argentina”. Sus palabras encendieron el debate sobre el rol de los medios al entrevistar a figuras envueltas en escándalos.
En ese contexto, Nati Jota, la conductora del ciclo Sería Increíble, salió a responder en Puro Show y defendió el enfoque de la entrevista. “Entiendo que ella es la primera vez que da una nota en un piso, lo quisimos tomar con esa seriedad y creo que pudimos preguntarle todo”, explicó.
Lejos de esquivar el tema, la conductora remarcó que el objetivo fue abrir un debate más profundo: “Aprovechamos esta oportunidad para hablar del racismo, que es algo que no se hace muy seguido. Acá en Argentina hay una idea de que no hay racismo, y por suerte trajimos a una politóloga especialista en políticas antirracistas para tratar de entender cómo sí es racista el argentino”.
Sobre el pedido de disculpas de Páez, Nati fue cauta pero reflexiva. “No sé si soy una persona que sabe leer muy bien al otro, pero creo que a uno mismo, viéndose en esa situación, le debe dar vergüenza. Fue un gesto muy feo”, sostuvo. Y agregó una mirada más amplia: “Está bueno hablar de esto porque no se habla seguido… capaz a la gente la lleva a preguntarse cómo son en su intimidad con algunos comentarios”.
Incluso dejó una pregunta incómoda que resume el eje del debate: “Podés estar muy enojado con algo, pero ¿por qué te surge esa forma de insultar?”. Con esa frase, puso el foco no solo en el hecho puntual, sino en las conductas naturalizadas que muchas veces pasan desapercibidas.
Finalmente, respondió directamente a Eduardo Feinmann y marcó distancia con su postura: “No la tratamos como una celebridad, la tratamos como la protagonista de una noticia. Somos un programa que trabaja la actualidad, hablamos mil pavadas pero también tratamos de estar en todos los temas”.
Con ironía, cerró: “Espero que a Eduardo le haya gustado la nota, y si no, no será la primera vez que no le guste algo que hacemos acá, así que le mando un beso”. Así, Nati Jota no solo defendió el contenido de la entrevista, sino que también dejó en claro su postura frente a las críticas, en un debate que sigue generando ruido.