El impresionante e histórico salto de Marco Trungelliti en el Ranking ATP tras una semana espectacular

El tenista santiagueño fue finalista en Marrakesh y para meterse en el Top 100.

Hoy 14:49

Marco Trungelliti protagonizó un ascenso histórico en el ranking de la ATP, al ubicarse en el puesto 76 del mundo, la mejor posición de toda su carrera profesional.

El santiagueño, de 36 años, escaló 41 posiciones luego de una gran actuación en el ATP de Marrakech, consolidando uno de los mejores momentos deportivos de su trayectoria.

Una semana inolvidable para el tenis argentino

El crecimiento de Trungelliti se dio en el marco de un fin de semana destacado para el tenis nacional, donde también brillaron Mariano Navone y Román Burruchaga, quienes disputaron finales en los torneos ATP de Bucarest y Houston, respectivamente.

Gracias a sus actuaciones, los tres tenistas lograron mejorar sus posiciones en el ranking y además aseguraron su presencia directa en el cuadro principal de Roland Garros, evitando la fase clasificatoria.

Un presente que rompe todos los pronósticos

Trunge ya había sido noticia días atrás por convertirse en el tenista de mayor edad en ingresar al Top 100 en los últimos 50 años, un dato que refleja la magnitud de su logro.

Por su parte, Navone subió 18 puestos y se ubicó 42° tras consagrarse campeón en el ATP de Bucarest, mientras que Burruchaga trepó 15 lugares hasta el 62°, también su mejor ranking histórico, pese a perder la final del ATP de Houston ante Tommy Paul.

Los argentinos y el Top 10 mundial

El ranking mundial continúa liderado por Carlos Alcaraz, seguido por Jannik Sinner y Alexander Zverev.

Entre los argentinos, el mejor ubicado sigue siendo Francisco Cerúndolo (19°), seguido por Tomás Etcheverry (30°), en un listado que mantiene a varios representantes nacionales dentro de los 100 mejores del mundo.

De esta manera, Trungelliti sigue escribiendo páginas doradas para el tenis santiagueño, demostrando vigencia y superación en el circuito internacional.

Así quedó el Top 10 del Ranking ATP

1) Carlos Alcaraz: 13.590

2) Jannik Sinner: 12.400

3) Alexander Zverev: 5.205

4) Novak Djokovic: 4.720

5) Lorenzo Musetti: 4.265

6) Alex De Miñaur: 4.095

7) Felix Auger-Aliassime: 4.000

8) Ben Shelton: 3.900

9) Taylor Fritz: 3.870

10) Daniil Medvedev: 3.610

Así están los argentinos en el Ranking ATP

19. Francisco Cerúndolo (ARG)

30. Tomás Etcheverry (ARG)

42. Mariano Navone

60. Mariano Navone (ARG)

62. Román Burruchaga (ARG)

63. Camilo Ugo Carabelli (ARG)

65. Sebastián Báez (ARG)

71. Juan Manuel Cerúndolo (ARG)

72. Thiago Tirante (ARG)

76. Marco Trungelliti (ARG)

99. Francisco Comesaña (ARG)