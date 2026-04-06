Los equipos argentinos debutan en la Copa Libertadores y Sudamericana: agenda completa de la primera fecha

Doce clubes nacionales comenzarán esta semana su camino internacional con el objetivo de avanzar en los torneos más importantes de la Conmebol.
La fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana comenzará esta semana con una intensa agenda entre martes y jueves, donde 12 equipos argentinos buscarán arrancar con el pie derecho en los certámenes continentales.
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En el torneo más importante de Sudamérica participarán Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Lanús, Platense e Independiente Rivadavia.
Agenda – Primera fecha (hora argentina):
Por su parte, River Plate, Racing Club, Deportivo Riestra, San Lorenzo de Almagro, Tigre y Barracas Central serán los equipos nacionales que disputarán la Sudamericana.
Agenda – Primera fecha (hora argentina):
De esta manera, los clubes argentinos iniciarán una nueva ilusión internacional con el objetivo de ser protagonistas en Sudamérica y pelear por los títulos continentales, en torneos que históricamente tuvieron a equipos del país como grandes animadores.