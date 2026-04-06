Los equipos argentinos debutan en la Copa Libertadores y Sudamericana: agenda completa de la primera fecha

Doce clubes nacionales comenzarán esta semana su camino internacional con el objetivo de avanzar en los torneos más importantes de la Conmebol.

Hoy 16:16

La fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana comenzará esta semana con una intensa agenda entre martes y jueves, donde 12 equipos argentinos buscarán arrancar con el pie derecho en los certámenes continentales.

Los argentinos en la Copa Libertadores

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En el torneo más importante de Sudamérica participarán Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Lanús, Platense e Independiente Rivadavia.

Agenda – Primera fecha (hora argentina):

Independiente Rivadavia vs Bolívar (Bolivia) | Martes | 19:30

U. Católica (Chile) vs Boca | Martes | 21:30

Mirassol (Brasil) vs Lanús | Miércoles | 19:00

Independiente Medellín (Colombia) vs Estudiantes | Miércoles | 21:00

Rosario Central vs Independiente del Valle (Ecuador) | Jueves | 19:00

Platense vs Corinthians (Brasil) | Jueves | 21:00

Los representantes argentinos en la Copa Sudamericana

Por su parte, River Plate, Racing Club, Deportivo Riestra, San Lorenzo de Almagro, Tigre y Barracas Central serán los equipos nacionales que disputarán la Sudamericana.

Agenda – Primera fecha (hora argentina):

Independiente Petrolero (Bolivia) vs Racing | Martes | 19:00

Barracas Central vs Vasco da Gama (Brasil) | Martes | 19:00

Alianza Atlético (Perú) vs Tigre | Miércoles | 23:00

Deportivo Riestra vs Palestino (Chile) | Miércoles | 19:00

Recoleta (Paraguay) vs San Lorenzo | Miércoles | 19:00

Blooming (Bolivia) vs River | Miércoles | 23:00

Arranca el sueño internacional

De esta manera, los clubes argentinos iniciarán una nueva ilusión internacional con el objetivo de ser protagonistas en Sudamérica y pelear por los títulos continentales, en torneos que históricamente tuvieron a equipos del país como grandes animadores.