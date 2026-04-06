El Congreso Provincial del Partido Justicialista se reunirá el 18 de abril

Así lo anunció el senador nacional y titular partidario, José Emilio Neder, durante una reunión mantenida este lunes en la sede central de Avenida Belgrano.

Hoy 20:34

El Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero realizará el sábado 18 de abril su Congreso Provincial, que se llevará a cabo en las instalaciones del Polideportivo de UPCN, en avenida Costanera de ciudad Capital.

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Así lo anunció el senador nacional y titular partidario, José Emilio Neder, durante una reunión mantenida este lunes en la sede central de Avenida Belgrano con dirigentes y militantes, donde anticipó que en las próximas horas ya serán notificados los congresales de los 27 departamentos.

Se espera para esa jornada una fuerte presencia de todo el arco peronista santiagueño, con mensajes y discursos de contenido político e institucional.

Además, Neder también confirmó que a partir del día 7 de abril y hasta el próximo 31 de octubre inclusive queda abierto el proceso de afiliación, con miras a las elecciones internas de autoridades partidarias del PJ provincial que se realizarán en marzo del año próximo. “Como lo venimos haciendo cada cuatro años desde que asumimos la conducción, el peronismo santiagueño tendrá elecciones internas porque siempre lo que queremos es agrandarlo al Partido”, expresó.

A nivel nacional, en su carácter de secretario general de Interior del PJ puntualizó: “Trabajamos para poder conformar un cuadro de referencia rumbo al 2027. Hoy golpea una realidad económica del país con un gobierno nacional que está deshumanizando y destruyendo al Estado. Desde Nación cada mes mandan menos plata a las provincias, y están totalmente desentendidos de hacer ninguna obra federal. Menos recursos es igual a menos posibilidades de infraestructura, y como vemos a diario una economía en caída libre no genera empleos. Por eso el peronismo, más allá del diagnóstico, tiene que transitar un camino hacia el entendimiento y elaborar una plataforma que le permita proyectarse como alternativan nacional, si es con elecciones internas mucho mejor aún para fortalecer la propuesta”, consideró.