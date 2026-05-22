Un hombre agredió brutalmente a un pitbull en Tucumán

En Tucumán, un perro pitbull llamado 'Conan' fue víctima de un ataque brutal con machete durante una pelea entre perros, provocándole heridas fatales.

Hoy 17:37

Un caso de maltrato animal ha conmocionado a la provincia de Tucumán, donde un perro de raza pitbull llamado 'Conan' fue atacado con un machete. El incidente ocurrió el 24 de enero de 2026, a las 18:40 horas, en el barrio Toledo de la localidad de San Pablo, departamento Lules.

Según los informes, el perro 'Conan' se encontraba involucrado en una pelea con dos perros que pertenecían al agresor. Este, actuando con crueldad manifiesta, decidió intervenir de manera violenta, utilizando un machete para agredir al pitbull, causándole lesiones de extrema gravedad.

El ataque fue descrito por el representante del Ministerio Fiscal (MPF), quien detalló que el hombre golpeó repetidamente al animal en diversas partes del cuerpo, incluyendo la cabeza y el lomo, provocándole un severo sufrimiento físico que culminó en su muerte por desangramiento.

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos investiga el caso, bajo la dirección de la fiscal Mariana Rivadeneira, quien fue representada en la audiencia por el auxiliar de fiscal Federico Lizárraga. En esta audiencia se trató la formalización de la investigación y el pedido de medidas de coerción.

El acusado enfrenta una calificación jurídica provisoria como autor de un acto de crueldad animal. Se le han impuesto medidas de menor intensidad por un plazo de tres meses, que incluyen la obligación de no obstaculizar la investigación y permanecer a disposición del Tribunal.

Las restricciones también abarcan la prohibición de realizar cualquier acto que pueda interferir con el proceso legal, así como la obligación de no intimidar ni hostigar a la víctima, ya sea de forma directa o a través de terceros, incluidos medios tecnológicos y redes sociales.