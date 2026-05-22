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Pasarse de categoría en el monotributo: lo que debes saber

El monotributo es un régimen simplificado que desde su implementación en 1998 ha beneficiado a miles de trabajadores independientes en Argentina. Sin embargo, exceder la categoría puede acarrear importantes consecuencias fiscales y administrativas.

Hoy 18:02

El monotributo es un régimen fiscal que permite a pequeños contribuyentes en Argentina simplificar su carga impositiva. Este sistema fue establecido en 1998 y ha evolucionado a lo largo de los años, ajustándose a las necesidades de los trabajadores autónomos. Sin embargo, muchos contribuyentes no son conscientes de las implicancias de pasarse de categoría.

Si un monotributista supera los ingresos establecidos para su categoría, se enfrenta a varias consecuencias. La primera de ellas es la obligación de recategorizarse, lo que implica mayores cargas impositivas y una diferencia en la forma de facturación. Este cambio puede resultar sorpresivo para aquellos que no están al tanto de los límites anuales que rigen cada categoría.

Por ejemplo, en 2023, el límite de ingresos para la categoría más baja del monotributo es de 3.000.000 de pesos anuales. Superar este umbral no solo implica una recategorización, sino que también puede llevar a la inclusión en el régimen general, que tiene un proceso más complejo y burocrático.

Además de la recategorización, el monotributista que excede su categoría se expone a sanciones y multas. La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) puede actuar de oficio y realizar auditorías, lo que puede resultar en ajustes de deudas y, en algunos casos, a penalidades económicas que complican aún más la situación del contribuyente.

Para evitar estos problemas, es recomendable que los monotributistas realicen un seguimiento constante de sus ingresos y evalúen su categoría cada año. La planificación fiscal es clave para evitar sorpresas y mantener la regularidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Es fundamental también estar informado sobre las actualizaciones en los límites de ingresos, ya que estos pueden variar con el tiempo. La AFIP publica periódicamente nuevos valores y condiciones que afectan a todos los contribuyentes, y estar al tanto puede prevenir inconvenientes futuros.

Finalmente, si un monotributista se encuentra en la situación de haber excedido su categoría, es aconsejable consultar a un contador o especialista en impuestos. Ellos pueden brindar orientación sobre los pasos a seguir y cómo regularizar la situación ante la AFIP, evitando así mayores complicaciones fiscales.

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