El Gobierno anunció un nuevo paquetes de reformas al Congreso: ludopatía, Super RIGI, lobby y etiquetado frontal

El Poder Ejecutivo mandará la tercera tanda de proyectos desde que inicó el período de Sesiones Ordinarias. Aparece el Super RIGI como prioridad.

Hoy 17:44

El Gobierno anunció que hacia el fin de la jornada enviará cuatro proyectos de ley al Congreso que constan de una Ley de Ludopatía, el Super RIGI, la Ley de Lobby y la modificación al Etiquetado Frontal. Se trata de un anuncio que terminó de cerrarse en un encuentro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni junto al presidente Javier Milei ayer por la mañana en la Quinta de Olivos.

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Así, el Poder Ejecutivo manda al Congreso el tercer paquete de reformas desde que inició el período de Sesiones Ordinarias de este año. El martes que Adorni preveía hacer el anuncio hacia el fin de esta semana, algo que finalmente hizo a través de un mensaje en su cuenta oficial de X.

“En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: Ley de Ludopatía, Super RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, publicó el ministro coordinador minutos después de las 17 horas.

El mensaje fue difundido después de que Adorni terminara con su agenda de reuniones en Casa Rosada. Antes había estado con el canciller Pablo Quirno y a ese encuentro se le sumó la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. En total, el encuentro duró una hora. Ayer fue hacia la Residencia Presidencial de Olivos para acordar con el Presidente la prioridad que le iban a dar a cada una de las iniciativas que el Ejecutivo tiene en carpeta y espera darle movilidad en ambas cámaras del Congreso.

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