Cómo garantizar tu seguridad al comprar en tiendas digitales

Con el auge del comercio electrónico en Argentina, donde las compras online crecieron un 72% en 2020, es fundamental saber cómo evitar estafas al comprar por internet.

Hoy 18:12

El comercio electrónico ha transformado la manera en que los argentinos adquieren productos y servicios. En este contexto, comprar online sin caer en estafas se ha vuelto un tema crucial para los consumidores. En 2020, las compras digitales en el país aumentaron un 72%, lo que demuestra la creciente confianza en esta modalidad de compra.

Una de las primeras recomendaciones es verificar la reputación del vendedor. Plataformas como MercadoLibre permiten a los usuarios calificar a los vendedores, lo que es un buen indicador de su confiabilidad. Tomarse el tiempo de leer las reseñas y los comentarios de otros compradores puede prevenir sorpresas desagradables.

Además, es esencial utilizar métodos de pago seguros. Optar por plataformas de pago reconocidas, como PayPal o MercadoPago, puede ofrecer una capa adicional de protección. Estos servicios suelen contar con políticas de reembolso en caso de transacciones fraudulentas.

También es importante estar atento a las páginas web donde se realizan las compras. Asegurarse de que el sitio tenga un certificado SSL es clave; esto se puede identificar porque la dirección del sitio comenzará con 'https'. La falta de este protocolo puede ser una señal de alerta sobre la seguridad del sitio.

No hay que olvidar que las ofertas demasiado buenas para ser verdad suelen ser un indicativo de fraude. Si un producto tiene un precio significativamente más bajo que en otros sitios, es recomendable investigar más antes de realizar la compra. La prudencia en estas situaciones puede ahorrar dinero y problemas a largo plazo.

Finalmente, mantener actualizados los dispositivos y antivirus es fundamental para evitar ataques cibernéticos. Al navegar por internet, es crucial estar protegido contra posibles amenazas que pueden comprometer la información personal y financiera.

Las estafas online no solo afectan a los compradores, sino también a las empresas, que pueden sufrir daños a su reputación. Por ello, tanto consumidores como vendedores deben colaborar para crear un entorno de compras más seguro y confiable.