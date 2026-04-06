En vivo: Defensa y Justicia visita a Instituto con la chance de quedar como líder del Torneo Apertura

El Halcón buscará aprovechar las caídas de Vélez y Estudiantes para treparse a la cima, mientras que la Gloria necesita ganar para seguir con chances de clasificación.
Instituto Atlético Central Córdoba y Defensa y Justicia se enfrentarán este lunes desde las 21.15 en el estadio Estadio Presidente Perón, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, en un duelo con mucho en juego para ambos.
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