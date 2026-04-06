Artemis II: qué celulares usan los astronautas en la nave rumbo a la Luna y para qué los utilizan

La misión Artemis II de la NASA incorpora tecnología cotidiana en un entorno extremo: los astronautas llevan un dispositivo moderno aunque su uso está limitado únicamente a capturar fotos y videos durante el histórico viaje alrededor de la Luna.

Hoy 22:07

La misión Artemis II no solo marca un hito en la exploración espacial, sino que también incorpora tecnología cotidiana adaptada a un entorno extremo. Entre los elementos a bordo de la nave Orion, los astronautas cuentan con teléfonos inteligentes ampliamente conocidos en la Tierra, aunque con funciones muy limitadas durante el vuelo.

Según se conoció en las últimas horas, los tripulantes disponen de unidades del iPhone 17 Pro Max, el modelo más avanzado del catálogo de Apple. Estos dispositivos, sin embargo, no pueden conectarse a Internet ni utilizar Bluetooth en el espacio, por lo que su uso está restringido exclusivamente a la captura de imágenes y grabación de videos.

La confirmación sobre la presencia de smartphones en la misión fue realizada por Jared Isaacman, administrador de la NASA. Posteriormente, el diario The New York Times aportó detalles sobre el equipamiento tecnológico que acompaña a la tripulación.

Cada uno de los cuatro astronautas recibió su propio dispositivo, algo inédito en misiones de este tipo. Si bien los iPhone ya habían viajado anteriormente al espacio, nunca antes la agencia espacial había asignado uno a cada integrante de una expedición.

El iPhone 17 Pro Max se destaca por su sistema de cámaras, con un sensor principal de 48 megapíxeles, lo que lo convierte en una herramienta útil para documentar la travesía más allá de la Tierra. Aun así, su funcionamiento en la nave está completamente aislado de cualquier tipo de conectividad.

Autorizar el uso de estos dispositivos en una misión espacial implica un proceso riguroso. Según explicó el especialista Tobias Niederwieser, la certificación atraviesa cuatro etapas: primero se presenta el componente ante un panel de seguridad; luego se analizan los posibles riesgos, desde piezas móviles hasta materiales como el vidrio; en tercer lugar se diseña un plan para mitigar esos riesgos; y finalmente se verifica que ese plan funcione correctamente.

Además de los teléfonos, la tripulación cuenta con otros equipos diseñados específicamente para registrar la misión. Entre ellos se encuentran cámaras GoPro Hero 11 y modelos profesionales Nikon D5, que complementan las capacidades de los smartphones.

La misión Artemis II representa el regreso de los vuelos tripulados a la órbita lunar desde el programa Apolo en 1972, combinando innovación tecnológica con herramientas familiares que ahora también forman parte de la exploración del espacio.