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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ABR 2026 | 17º
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Olímpico invita a participar de su tradicional “Gran Bingo del Negro”

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 12 de abril, a partir de las 18 horas, en las instalaciones del club. Habrá importantes premios en juego.

Hoy 22:26
Bingo de Olímpico

La ciudad de La Banda se prepara para una jornada especial el próximo domingo 12 de abril, cuando el Club Ciclista Olímpico lleve adelante el esperado “Gran Bingo del Negro”, un evento que promete gran convocatoria y premios destacados.

El principal atractivo será una Moto 110cc 0KM, que se entrega sí o sí a cartón lleno, junto a un Smart TV de 43”, conformando una propuesta que combina movilidad y tecnología en una misma tarde.

Además, la organización dispuso múltiples rondas de bingo con premios a la línea y al cartón lleno, consistentes en órdenes de compra, lo que amplía las chances de ganar durante toda la jornada.

Como incentivo adicional, habrá premio a la puntualidad para quienes estén presentes desde el inicio, junto con sorteos extras permanentes entre el público, generando dinamismo y expectativa constante.

El evento se desarrollará en las instalaciones del club desde las 18:00 horas. Las entradas anticipadas estarán disponibles hasta el 7 de abril a un valor de $4.000, mientras que desde el 8 de abril pasarán a costar $5.000.

Desde la organización recordaron que es obligatoria la presencia del suscriptor para retirar los premios y recomendaron asistir con bolígrafo propio.

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