Sporting de Lisboa recibe al Arsenal en un duelo clave por los cuartos de final de la Champions League

El equipo portugués quiere seguir sorprendiendo ante uno de los candidatos al título. El partido se jugará en el estadio José Alvalade.

Hoy 00:08

Sporting de Lisboa recibirá este martes a Arsenal FC por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Estádio José Alvalade y contará con el arbitraje del alemán Jan Seidel.

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El compromiso podrá verse a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Sporting, la sorpresa del torneo

El conjunto portugués se convirtió en una de las grandes revelaciones del certamen. Finalizó la primera fase entre los ocho mejores equipos y luego protagonizó una gran remontada ante Bodø/Glimt en los octavos de final.

Tras caer 3 a 0 en el partido de ida, el Sporting reaccionó con una contundente victoria por 5 a 0 como local para avanzar a esta instancia y meterse entre los mejores ocho equipos de Europa.

Arsenal llega como candidato

Por su parte, el equipo inglés tuvo una destacada primera fase, en la que terminó con puntaje ideal, y luego eliminó a Bayer 04 Leverkusen con un global de 3 a 1 en los octavos de final.

El conjunto londinense intentará dar el primer golpe como visitante para encaminar la serie y confirmar su candidatura al título.

Los otros cruces de cuartos de final

Los otros partidos de ida de esta instancia se disputarán este miércoles desde las 16.00 con los siguientes encuentros:

FC Barcelona vs Atlético de Madrid

Liverpool FC vs Paris Saint-Germain

Sporting intentará hacerse fuerte en casa para seguir haciendo historia, mientras que Arsenal buscará imponer su jerarquía en una serie que promete ser muy pareja