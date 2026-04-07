El tiempo para este martes 7 de abril en Santiago del Estero: tormentas aisladas y alta humedad

La jornada se presentará inestable, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy 01:15

El clima en Santiago del Estero se presenta inestable este martes 7 de abril, con cielo cubierto y presencia de tormentas débiles durante las primeras horas del día.

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura se ubicaba en 16.9°C, en un contexto de elevada humedad que alcanza el 96%.

Las condiciones meteorológicas muestran además una presión de 992.5 hPa, viento del sector sur a 13 kilómetros por hora y una visibilidad reducida a 5 kilómetros, lo que da cuenta de un escenario cargado y con posibles precipitaciones intermitentes.

Con el correr de las horas, se espera que la jornada continúe bajo un panorama similar, con nubosidad persistente y probabilidad de lluvias aisladas. La presencia del viento sur contribuirá a mantener las temperaturas moderadas.