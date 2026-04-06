Guerra en Medio Oriente: el presidente de Cuba pidió mantener un diálogo “serio y responsable” con Trump

Miguel Díaz-Canel dijo que está dispuesto a “encontrar soluciones a las diferencias existentes” entre ambos países. Recibió a dos congresistas demócratas.

Hoy 20:25

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró este lunes su disposición a “sostener un diálogo bilateral serio y responsable” con Estados Unidos. Lo hizo después de recibir en La Habana a los congresistas demócratas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson.

“Reiteré la voluntad de nuestro gobierno para sostener un diálogo bilateral serio y responsable, y encontrar soluciones a las diferencias existentes”, dijo el mandatario cubano en sus redes sociales.

El 13 de marzo pasado, Díaz-Canel, reconoció que mantenía un “diálogo” con Washington en “fases iniciales”, en medio de la profundización del bloqueo petrolero impuesto por Donald Trump desde enero y una crisis sin precedentes con apagones interminables y una virtual paralización del país.

La visita de los congresistas demócratas a Cuba

Los dos congresistas que fueron recibidos por el mandatario cubano realizaron la pasada semana una visita de cinco días a la isla. Al finalizar su estancia, publicaron una declaración en la que pidieron “entablar de inmediato negociaciones reales, que garanticen la dignidad y la libertad del pueblo cubano y los enormes beneficios para el pueblo estadounidense que se derivarán de una colaboración real“.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también se reunió con Jayapal y Jackson, y aseguró en redes sociales que les explicó que “la agresión multidimensional que enfrenta Cuba por parte del Gobierno de Estados Unidos, con un gran impacto en la población cubana”, se agravó “con el actual cerco energético”.