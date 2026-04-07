Real Madrid y Bayern Múnich reeditan un clásico europeo en los cuartos de final de la Champions League

Los gigantes del continente se enfrentarán este martes desde las 16 en el Santiago Bernabéu por la ida de la serie.

Hoy 00:25

Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentarán este martes desde las 16.00 en el Estadio Santiago Bernabéu por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, en lo que será un nuevo capítulo de una de las rivalidades más repetidas en la historia del certamen.

Real Madrid, con dudas tras perder terreno en LaLiga

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El Merengue llega golpeado tras perder terreno en La Liga luego de la derrota ante Mallorca, equipo dirigido por Martín Demichelis. A esto se sumó el triunfo de Barcelona frente a Atlético de Madrid, lo que dejó al conjunto madrileño a siete puntos de la cima.

El entrenador Álvaro Arbeloa mantiene algunas incógnitas en el equipo, especialmente por los regresos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, dos figuras de peso que podrían volver al once titular.

Bayern domina en Alemania y quiere romper la racha

Por el lado del conjunto bávaro, la realidad es diferente. El equipo dirigido por Vincent Kompany domina la Bundesliga con comodidad y mantiene una ventaja de nueve puntos sobre Borussia Dortmund.

Además, el Bayern espera la recuperación total de su goleador Harry Kane, quien suma 31 goles en la temporada local y lidera uno de los ataques más efectivos de Europa.

El conjunto alemán buscará además cortar una racha negativa de nueve partidos sin poder vencer al Real Madrid en competencias europeas.

Posibles formaciones

Real Madrid: Andriy Lunin; Éder Militão, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Pitarch; Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Arbeloa.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise; Kane. DT: Kompany.

Datos del partido

Hora: 16.00

16.00 TV: ESPN

ESPN Árbitro: Michael Oliver

Michael Oliver VAR: Jarred Gillett

Jarred Gillett Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid)

El duelo promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final, con dos potencias europeas que buscarán dar el primer paso rumbo a las semifinales