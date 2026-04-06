Mailín se prepara para la fiesta grande del Señor de los Milagros

Este año se hará bajo el lema “Señor de Mailín: fuerza, esperanza y vida”.

Hoy 22:14

Bajo el lema "Señor de Mailín: fuerza, esperanza y vida", desde el 8 al 17 de Mayo el Santuario se alista para recibir a miles de peregrinos en una de las manifestaciones de fe más grandes del norte argentino. Conoce el cronograma completo de actividades.

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La Villa de Mailín ya palpita lo que será una nueva edición de su Fiesta Grande en honor al Señor de los Milagros. Este 2026, la celebración promete una convocatoria histórica, extendiéndose con actividades centrales desde el 8 hasta la Fiesta Grande del 17 de mayo. La fe, la tradición y el reencuentro serán los ejes de una festividad que moviliza a familias enteras de todo el país.

El Camino de la Fe: Comienzo de la Novena

El corazón de la celebración empezará a latir el viernes 8 de mayo. Todos los días, a las 19:30, se llevará a cabo el rezo de la Novena seguido de la Santa Misa, preparando el espíritu de los devotos para los días centrales.

Un momento clave de la previa será el miércoles 13 de mayo, donde se realizará una bendición especial para puesteros y feriantes, actores fundamentales que dan color y vida a la Villa durante estos días.

Jueves 14 y Viernes 15: La Imagen sale al encuentro

La intensidad aumenta a partir del jueves 14 con el traslado de la Sagrada Imagen hacia el Árbol Santo a las 17:30.

El viernes 15 se destaca por un momento de profunda emotividad:

* 15:00: Recepción de la Virgen de Huachana en el cruce, para acompañarla en caravana hacia el Templete.

* 17:00: Vía Crucis por las calles del pueblo.

* 22:00: Gran serenata y homenaje de los peregrinos al Señor de Mailín.

Sábado 16: Un día de Sacramentos y Homenaje

El sábado será una jornada ininterrumpida de oración con misas desde las 07:00 en el Templo, el Árbol y el Templete. Entre los hitos del día se encuentran:

* Bautismos: A las 10:00 y 16:00.

* Casamientos: A las 21:00 en el Templo.

* Misa de los Jóvenes: A las 22:00 en el Templete.

* Medianoche: Homenaje y serenata central al Señor de Mailín.

El Domingo 17 de Mayo

El día más esperado comenzará temprano con misas al alba, pero el punto máximo de fervor religioso llegará a las:

10:00 AM – Misa Central y Procesión

Miles de almas acompañarán la imagen del Señor de los Milagros en un recorrido cargado de emoción, promesas cumplidas y pedidos de bendición.

Cierre de Oro: Fiesta de los Pobladores

Para aquellos que prefieren una celebración más íntima y local, el domingo 24 de mayo se celebrará la "Fiesta de los Pobladores", con una misa y procesión a las 10:00, cerrando así un ciclo de espiritualidad que marca el calendario de Santiago del Estero.

Para más información, el Santuario ha habilitado un código QR en sus redes oficiales para acceder a detalles de último momento.

"Señor de Mailín: ¡fuerza, esperanza y vida para nuestro pueblo!"