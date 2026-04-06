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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ABR 2026 | 17º
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Emotivo homenaje en la Escuela N° 28 por el aniversario de Malvinas

La ceremonia contó con soldados excombatientes.

Hoy 22:10

La comunidad educativa de la Escuela N° 28 “Domingo Faustino Sarmiento”, en el turno tarde, conmemoró el 44° aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas con un sentido acto en homenaje a los veteranos y caídos en la guerra, recordados cada 2 de abril en todo el país.

La ceremonia contó con la presencia de soldados excombatientes, quienes fueron especialmente invitados a participar de la jornada. El encuentro estuvo cargado de momentos de profunda emoción, compartidos entre docentes, alumnos y padres, que se unieron para rendir tributo a quienes defendieron la soberanía nacional.

Como cierre del acto, la institución realizó la entrega de presentes a los excombatientes Antonio Vázquez, Carmelo Rolón, David Díaz y José Santillán, en reconocimiento a su valentía y compromiso, en una jornada que reafirmó la memoria y el respeto por la causa Malvinas.

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