El municipio realizará un taller en el Centro de Jubilados del barrio Misky Mayu

La actividad será el jueves 28 en el Centro de Jubilados del barrio Misky Mayu y abordará temas vinculados a la nutrición, memoria, movilidad, bienestar emocional y conexión social.

Hoy 15:48

Las Direcciónes de Prevención en Adicciones y la Oficina del Adulto Mayor, dependientes de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la municipalidad de La Banda, brindarán de forma conjunta un Taller Integral Para el Adulto Mayor bajo el lema “¡Viví más, viví mejor!”.

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Esta importante actividad es totalmente gratuita y se realizará el próximo jueves 28 a partir de las 9:30, en las instalaciones del Centro de Jubilados del barrio Misky Mayu.

Durante el encuentro se abordarán diferentes temas de interés como: nutrición y bienestar; juegos y ejercicios para la memoria; ejercicios suaves, movilidad y vitalidad; conexión social y herramientas para la alegría.

Los participantes pueden asistir con su equipo de mate y deben llevar un cuaderno y una lapicera para realizar anotaciones. La idea es que compartan un grato momento de confraternidad a partir de esta novedosa propuesta.

De este modo, gracias a la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, el municipio continúa promoviendo actividades para el beneficio de la comunidad bandeña y en especial para los grupos más vulnerables, como los adultos mayores.