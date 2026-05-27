Nediani destacó el acompañamiento de los vecinos en la ejecución de un un nuevo operativo integral en el B° La Fraternidad

El intendente de La Banda recorrió el sector junto a vecinos y destacó las obras de nivelación, perfilado, iluminación y limpieza que se ejecutan en el marco de un nuevo operativo de integración social.

Hoy 15:45

El intendente Ing. Roger E. Nediani visitó el barrio La Fraternidad donde las secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos se encuentran desarrollando un nuevo operativo de integración social que acercará mejoras de infraestructura en este populoso sector.

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En la oportunidad, el intendente Nediani destacó las gestiones correspondientes que realizaron desde la junta vecinal del barrio La Fraternidad que agilizó la concreción de este operativo que acercará a los vecinos trabajos de nivelación, perfilado, iluminación y limpieza.

En este sentido, Nediani agradeció el apoyo de los vecinos y la presidente de la junta vecinal, Nilda Quinteros, quien fue la encarga unto a la comisión vecinal de realizar las gestiones necesarias para mejorar las condiciones generales de este sector.

Al respecto, la presidente de la junta vecinal, indicó: “Estamos muy agradecidos con el intendente Roger Nediani por hacerse presente en nuestro barrio y por poner siempre a disposición a su equipo que nos asesoró siempre para poder solicitar como corresponde cada una de nuestras necesidades. Casi todos los que estamos involucrados en la junta vecinal somos personas mayores y por eso pedimos a todos los vecinos que acompañen el trabajo que hacemos, que nos ayuden cuidando la limpieza, los espacios verdes y la iluminación de nuestro barrio que tan hermoso ha quedado ahora”.

Finalmente, Nediani, indicó: “Estamos satisfechos de poder continuar avanzando con estos operativos integrales que no solo nos permiten acercar obras y servicios sino también les da la posibilidad a los vecinos de involucrarse en la gestión, y esto es altamente efectivo ya que son quienes mejor conocen las necesidades del barrio”.

“En la mañana de hoy pudimos escuchar a los vecinos y reconocer que siempre hay necesidades insatisfechas debido a la limitación de recursos, y esto se debe a la escasez de recursos que se están presentando y también a la falta de actualización en los índices coparticipables. A pesar de esto, estamos visitando los barrios llevando la tranquilidad a los vecinos de que continuaremos trabajando aun en contra de la adversidad para mejorar la calidad de vida a los vecinos”.